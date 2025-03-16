هــااام ورسميــاً.. جدول اختبارات الصف الثالث الثانوي اليمن علمي وأدبي والتاسع 2024/2025 وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن جدول اختبارات الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2024/2025 للشعبتين العلمية والأدبية، تهدف الوزارة من خلال هذا الإعلان إلى توفير الوقت الكافي للطلاب للتحضير الجيد للاختبارات النهائية.

جدول اختبارات الصف الثالث الثانوي 2025 اليمن

أعلنت وزارة التربية اليمنية عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية للقسم علمي والذي جاء كالتالي:

بداية الاختبارات: من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم السبت 5/4/ 2025.

مدة الاختبارات: تستمر الاختبارات حتى يوم الأربعاء الموافق 23 /4/ 2025.

جدول امتحانات الشهادة الثانوية اليمن 2024/2025 للقسم أدبي

بينما كما أوضحت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن للقسم أدبي جاء كالتالي:

بداية الامتحانات ستكون يوم السبت الموافق 5/4/2025 بمادة القرآن الكريم.

كما تنتهي الامتحانات يوم الأثنين الموافق 21/4/2025 بمادة التربية الاسلامية.

جدول اختبارات الشهادة الأساسية( الصف التاسع)

كما أعلنت وزارة التربية اليمنية عن جدول الاختبارات العامة للشهادة الاساسية وهي التاسع 2024/2025 والذي جاء كما يلي:

تبدأ الامتحانات يوم 6/4/2025 بمادة القرآن الكريم.

بينما تنتهي يوم 20/4/2025 بمادة العلوم.

إرشادات هامة للطلاب

هناك بعض النصائح والتعليمات التي لابد على الطلاب من أخذها في الاعتبار قبل خوض الامتحانات: