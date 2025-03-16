أمــر ملكــي بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان غدا الأثنين 1446 في السعودية زيــادتهــا للضعــف “حقيقة أم لا“

صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان هذا الأسبوع 1446 في السعودية، مع دخول شهر رمضان المبارك لعام 1446 هـ (2025 م)، يترقب مستفيدي الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية صدور الأمر الملكي الكريم بصرف المكرمة الملكية التي تقدم سنويًا لدعم الأسر المستحقة وتخفيف الأعباء المعيشية خلال الشهر الفضيل.

صرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان

حتى تاريخ اليوم 16 مارس 2025 (الموافق 16 رمضان 1446)، لم تُصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إعلانًا رسميًا يحدد موعد صرف المكرمة الملكية لهذا العام، ومع ذلك من المتوقع كالعادة في السنوات السابقة أن يتم إيداع المكرمة الملكية خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك بعد صدور التوجيه الملكي الكريم.

قيمة المكرمة الملكية

في الأعوام السابقة، كانت قيمة المكرمة الملكية تحدد على النحو التالي:

رب الأسرة (العائل): 1000 ريال سعودي.

كل تابع: 500 ريال سعودي.

على سبيل المثال، إذا كانت الأسرة مكونة من رب أسرة وثلاثة تابعين فإن إجمالي المبلغ المستحق سيكون 2500 ريال سعودي.

حقيقة زيادة المكرمة الملكية إلى الضعف

في الآونة الأخيرة، انتشرت شائعات تفيد بزيادة قيمة المكرمة الملكية لهذا العام إلى 2000 ريال لرب الأسرة و1000 ريال لكل تابع، ومع ذلك لم تصدر أي تصريحات رسمية تؤكد هذه الزيادة لذا ينصح بالاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب الشائعات.

شروط استحقاق المكرمة الملكية

للاستفادة من المكرمة الملكية، يجب أن تتوفر في المستفيد الشروط التالية: