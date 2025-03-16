تردد قناة وناسة الجديد القمر الصناعي

تردد قناة وناسة من أكثر الترددات التي يبحث عنه شريحة كبيرة من المتابعين بمختلف الدول العربية، حتى أن القناة تقدم مجموعة من البرامج الطفولية والكرتونية الأكثر من رائعة، ناهيك عن البرامج التعليمية والاجتماعية التي تقوم القناة بنقلها على مدار اليوم، بما تعزز من ثقافة الطفل والمتابع، وكذلك تسعى جاهدة إلى خلق حالة من التفكير والتدبر من خلال ما تقدمه القناة.

تردد قناة وناسة أطفال على الأقمار الصناعية

هناك بعض المعلومات الهامة لكي تقوم باستقبال تردد قناة وناسة أطفال، بناءً على الأتي:-

قمر صناعي للقناة النايل سات.

ترددها الجديد 11430.

بينما استقطاب القناة رأسي.

معامل الترميز الخاص بها يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تنزيل تردد قناة وناسة الثاني

قم بإتباع بعض البيانات التي ستتمكن بعدها من تنزيل قناة وناسة الثاني على القمر الصناعي، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

التردد الثاني يكون 11270.

بينما استقطاب القناة فهو رأسي.

أما عن معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

خطوات تنزيل قناة وناسة على القمر الصناعي

جاءت أبرز الخطوات المعنية بتنزيل قناة وناسة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، كما يأتي:-