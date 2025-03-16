الرافدين يُعلن صرف 25.000.000 دينار للمتقاعدين.. تفاصيل سلفة الأصيل

أطلق مصرف الرافدين مجموعة من السلف التي تشمل الموظفين والمتقاعدين، فيما أن قيمة السلفة التي يتم توفيرها للمتقاعد تتراوح من 5 إلى 25 مليون دينار عراقي، نظير أن ذلك يتوقف على بعض الشروط التي من أبرز أن يكون التقاعد بالغ العمر التأميني، كذلك لابد وأن لا يتجاوز عمر المتقاعد عن 73 عامًا، بالإضافة إلى عدم تجاوزه العمر التأميني المحدد.

إجراءات التقديم على سلفة الرافدين

وأكد مصرف الرافدين أنه يمكن التقديم على السلفة من خلال مراجعة التطبيق الإلكتروني التابع للمصرف، والقيام بإتباع الأتي:-

قم بمراجعة كافة التفاصيل الخاصة بالسلفة المتوفرة من قبل مصرف الرافدين.

كذلك لابد من تقديم طلب إلكتروني قبل أن يتم الذهاب إلى مقر الفرع.

لابد وأن تقوم برفع الوثائق المعنية بطلب الموافقة على السلفة.

يجب وأن تتأكد من صحة المعلومات التي قمت بإدخالها.

النقر في نهاية ملء استمارة طلب الحصول على السلفة على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط سلفة الرافدين للمتقاعدين؟

أما عن الشروط المعنية بطلب التقديم على سلفة الرافدين بما يشمل ذلك المتقاعدين، وفقًا لما يلي:-