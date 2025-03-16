مفاجأة في سعر جرام الذهب بداية تعاملات اليوم الأحد 16-3-2025

استقرت أسعار الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية وذلك بعد أن انخفض في التعاملات المسائية، ناهيك عن أن قيمة الانخفاض وصلت لـ 15 جنيهًا ضمن أخر تحديثات له أمس، بالإضافة إلى أن التوقعات تؤول لعودة الذهب إلى الانتعاش بشكل كبير في غضون الفترة القليلة القادمة، وخاصة مع حلول عيد الفطر المبارك التي يزداد فيه شراء الذهب بشكل كبير، وعليه سنتعرف معًا على سعر الجرام الواحد من الذهب خلال السطور التالية.

سعر جرام الذهب اليوم الأحد

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار المشغولات الذهبية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر جرام الذهب من عيار “24” إلى 4797 جنيهًا للجرام الواحد.

فيما سجل سعر الجرام من عيار “21” نحو 4198 جنيه للجرام.

بالإضافة لوصول سعر الجرام من عيار “18” لـ 3598 جنيه.

ناهيك عن تحديث سعر الجرام الواحد من عيار “10” إلى 1999 جنيهًا للجرام الواحد.

وعن أسعار الأوقية الذهبية فسجلت نحو 149 ألف و208 جنيه للجرام الواحد.

سعر الجنيه من الذهب بلغ نحو 33 ألف و580 جنيه.

قيمة مصنعية الذهب في محلات الصاغة

وعن قيمة مصنعية الذهب فتختلف قيمتها من محل صاغة إلى أخر، فيما أن القيمة المطبقة تتراوح من 65 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، وعليه فينُصح بالتساؤل عن أسعار المشغولات الذهبية في أكثر من محل صاغة للتعرف على السعر الحقيقي للمصنعية من أجل القيام بشراءها، هذا وأن الذهب العالمي تراجع بنسبة بلغت نحو 0.03% ليُسجل نحو 2984 دولار للأونصة الذهبية، وهي ما تعادل نحو 31.1 جرام من عيار الـ 24.