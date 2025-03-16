اجازه عيد الفطر ٢٠٢٥ للمدارس.. مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2025

أعلنت وزارة التعليم السعودية عبر حسابها الرسمي عن مواعيد الدراسة في شهر رمضان لعام 2025، بالتزامن مع الشهر الفضيل، حيث أنه مع كل عام يتم تعديل مواعيد بدء اليوم الدراسي في رمضان لتتناسب مع أوقات الصيام، حيث يواجه الطلاب والموظفون تحديات بسبب الجوع والعطش، مما يستدعي تعديل الجدول الدراسي، ولضمان راحة الطلاب وسلامتهم، تم تقليص مدة الحصة الدراسية إلى 35 دقيقة.

مواعيد الدراسة في شهر رمضان 2025

أعلنت وزارة التعليم السعودية أن مواعيد بدء الدراسة في رمضان 2025 تختلف حسب الإدارات التعليمية في المملكة:

إدارة الرياض: تبدأ الحصص الدراسية الساعة التاسعة صباحًا.

تعليم مكة المكرمة: يبدأ في نفس التوقيت، الساعة التاسعة صباحًا.

تعليم جدة: أيضًا يبدأ في الساعة التاسعة صباحًا.

من خلال ذلك يظهر أن بداية اليوم الدراسي في كافة الإدارات ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

اجازه عيد الفطر ٢٠٢٥ للمدارس

الفصل الدراسي الثالث سوف يبدأ مع بداية شهر رمضان المبارك في عام 1446هـ، كما يستمر عدد أيام الدراسة في رمضان لمدة ثلاثة أسابيع أي حوالي 18 يومًا، حيث سيتم تكثيف الدروس في هذه الفترة لمساعدة الطلاب على الاستعداد بشكل جيد للاختبارات.

إجازة عيد الفطر ستكون بداية الإجازة في 20 مارس 2025، على أن تمتد الإجازة لمدة 18 يومًا، وبهذا الترتيب تسعى وزارة التعليم إلى تيسير أوقات الدراسة وتوفير بيئة صحية وآمنة للطلاب خلال شهر رمضان المبارك.

بينما موعد إجازة عيد الفطر المبارك في السعودية 2025 هو كما يلي: