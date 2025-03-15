“500,000 ريال من حظك” فوازير غازي الذيابي رمضان 2025 واشترك لتحصل علي سيارة

تعد مسابقة فوازير غازي الذيابي من أشهر المسابقات في شهر رمضان المبارك، حيث يترقب المسابقة ويرغب في الاشتراك بها عدد كبير من المتابعين في جميع أنحاء الوطن العربي، وتقدم المسابقة للمشاهدين عدد ضخم من الجوائز القيمة النقدية والاجهزة الإلكترونية الحديثة، وغيرها من الجوائز التي تجذب المشاهد للاشتراك في المسابقة، وإليكم أبرز المعلومات حول كيفية الاشتراك في المسابقة وشروط الاشتراك في السطور التالية لهذا التقرير.

فوازير غازي الذيابي

تقدم مسابقة فوازير غازي الذيابي عدد كبير من الجوائز القيمة المشاهدين والتي تحفز الأشخاص على الاشتراك في المسابقة ومن هذه الجوائز ما يلي:

جوائز نقدية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

كما يتم السحب على أجهزة وهواتف إلكترونية حديثة للمتسابق الثاني.

تذاكر سفر لعدد من البلاد السياحية في العالم.

ويتم السحب أسبوعيا على سيارة فاخرة.

رحلات عمرة مجانية للمشتركين.

الجائزة الكبرى هي الفوز بمليون ريال سعودي في نهاية شهر رمضان المبارك.

الاشتراك في المسابقة

يمكن لجميع المتسابقين الاشتراك في مسابقة فوازير غازي الذيابي وذلك من خلال الخطوات التالية:

يشترط متابعة الحساب الرسمي لغازي الذيابي على منصة اكس أو سناب شات.

يشترط متابعة الحلقة اليومية وذلك لمعرفة السؤال المطروح.

يتم إرسال الإجابة الصحيحة من خلال النموذج المعد للمسابقة أو من خلال التعليقات على صفحة غازي الذيابي.

يجب على المشترك التأكد من أنه قام بإرسال الإجابة في الوقت المحدد وذلك حتى يتم تتمكن من الاشتراك في السحب.

قم بمتابعة إعلان الفائزين من خلال حسابات غازي الذيابي.

شروط المسابقة

هناك عدة شروط وضعها القائمون على مسابقة فوازير غازي الذيابي في كل مشترك يرغب في دخول السحب على جوائز المسابقة، ومن هذه الشروط ما يلي: