“الـدكتــور يعتــرف لـ عــزيــزة بحبــه“ مسلسل شارع الاعشى الحلقة 15 بأحــداث مثيــرة على قناة MBC1

يعد مسلسل شارع الاعشى الحلقة 15 من الحلقات المميزة والمنتظرة، حيث أن المسلسل واحدا من أبرز الأعمال الدرامية السعودية التي تعرض خلال شهر رمضان 2025، المسلسل مستوحى من رواية غراميات شارع الأعشى للكاتبة السعودية بدرية البشر، وتدور أحداثه في منتصف السبعينيات داخل حارة شعبية في الرياض، حيث تركز القصة على ثلاث فتيات: عزيزة، وضحى، وعطوة، يسعين للبحث عن الحرية وسط مجتمع محافظ ويواجهن تحديات وصراعات بين الطموح والقيود الاجتماعية مما يغير مسار حياتهن.

مسلسل شارع الاعشى الحلقة 15

في الحلقة الخامسة عشرة تتصاعد الأحداث بشكل درامي مؤثر، تقوم الجازي بتبرئة عواطف أمام راشد مما يؤدي إلى تطورات غير متوقعة في مسار الشخصيات، كما تظهر الحلقة الصراعات الداخلية والخارجية التي تواجهها الشخصيات الرئيسية، مع التركيز على التحديات الاجتماعية والثقافية في تلك الحقبة الزمنية.

تردد قناة MBC 1

يعرض مسلسل شارع الأعشى على قناة MBC1 خلال شهر رمضان، لضبط جهاز الاستقبال لمشاهدة المسلسل يمكن استخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

مواعيد عرض مسلسل شارع الاعشى

يبث المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان في الأوقات التالية:

العرض الأول: الساعة 3:00 مساءً بتوقيت السعودية

الإعادة الأولى: الساعة 12:10 صباحًا بتوقيت السعودية

يعد مسلسل شارع الأعشى إضافة مميزة للدراما السعودية في موسم رمضان 2025، حيث يجمع بين العمق الدرامي والتشويق، مع تسليط الضوء على قضايا اجتماعية هامة.