لا تفوتك.. كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم 2025 اونـــــلاين عبـــر bankofkhartoum.com

يتساءل العديد من الأشخاص عن كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم، حيث أتاح البنك إمكانية القيام بذلك عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في البنك، يتيح الحساب الجديد إدارة التعاملات المالية بسهولة، مما يسهل الكثير من الأمور على المغتربين دون الحاجة إلى زيارة الفرع وهذه الخطوة توفر الكثير من الوقت والجهد، وتسمح للعملاء بإجراء معاملاتهم المالية من أي مكان وفي أي وقت وفي هذا المقال، نستعرض خطوات فتح حساب بنك الخرطوم إلكترونيًا، مما يسهل على الجميع الاستفادة من هذه الخدمة المريحة.

كيفية فتح حساب في بنك الخرطوم إلكترونيًا

في خطوة تسهل على العملاء فتح حساباتهم المصرفية، أتاح بنك الخرطوم إمكانية فتح حساب إلكترونيًا من أي مكان، سواء داخل السودان أو خارجه ويمكنك القيام بذلك بسهولة عبر الموقع الرسمي للبنك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

انقر على أيقونة “إنشاء حساب جديد”.

حدد نوع الحساب الذي ترغب في فتحه.

املأ الاستمارة الإلكترونية بالمعلومات اللازمة حول نفسك.

قم بإرفاق المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر، وعنوان السكن للمغتربين.

اقرأ ووافق على الشروط والأحكام.

انقر على خيار “إرسال الطلب”.

بعد الموافقة على طلبك، سيقوم البنك بإرسال رقم الحساب ورقم السر المؤقت إلى بريدك الإلكتروني.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم

قبل التقديم لفتح حساب، يجب على المتقدمين استيفاء الشروط التالية: