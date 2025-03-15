“فكر واكسب بـ 5000 ريال”.. خطوات الاشتراك في مسابقة عساف الرمضانية 2025 وأهم الشروط

أعلنت شركة عساف الرائدة في عالم العطور عن إطلاق مسابقتها الرمضانية لعام 2025، تتضمن المسابقة طرح سؤال يومي يُتيح للمشاركين فرصة الفوز بجوائز تصل قيمتها إلى 5000 ريال سعودي بالإضافة إلى ذلك، تقدم الشركة جوائز أخرى قيمة تسهم في زيادة الحماس والمشاركة وإن هذه المبادرة ليست مجرد مسابقة، بل فرصة رائعة لتعزيز الروابط بين الشركة وجمهورها، مما يجعلها تجربة مميزة خلال هذا الشهر الفضيل.

خطوات الاشتراك في مسابقة عساف الرمضانية 2025

إذا كنت ترغب في الفوز بجوائز رائعة في مسابقة عساف الرمضانية، إليك الخطوات التي يجب عليك اتباعها:

قم بمتابعة حساب شركة عساف على سناب شات للحصول على تحديثات المسابقة.

سيتم نشر السؤال اليومي في القصص على الحساب، لذا تأكد من مشاهدتها.

اكتب إجابتك في تعليق على الصورة قبل انتهاء المهلة المحددة.

تأكد من الالتزام بكافة شروط المسابقة لضمان دخول إجابتك في السحب على الجوائز.

سيتم إجراء السحب على الإجابات الصحيحة فقط التي تم إرسالها في الوقت المحدد.

متطلبات الاشتراك في المسابقة

للمشاركة في مسابقة عساف الرمضانية والفوز بجوائزها، يجب الالتزام بالشروط التالية:

تقتصر المشاركة على المتواجدين في المملكة العربية السعودية فقط. يجب الالتزام بالمواعيد المحددة للإجابة على الأسئلة. يشترط إرسال الإجابات عبر الحسابات الرسمية للمسابقة فقط. يجب أن يكون الحساب المشارك عامًا لضمان التفاعل ومتابعة الإجابات. لكل مشارك الحق في الفوز مرة واحدة فقط لضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

جوائز مسابقة عساف الرمضانية 2025

تتميز مسابقة عساف الرمضانية 2025 بتقديم مجموعة من الجوائز التي تضفي لمسة خاصة على ليالي رمضان تشمل الجوائز: