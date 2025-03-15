“الدكتور يبحث عن عزيزة” تــابع مسلسل شارع الاعشي 15 في احــداث شيقة في هذا التوقيت

يعد مسلسل شارع الاعشي من المسلسلات الخليجية التي لاقت رواجا كبيرا ونسب مشاهدة عالية منذ بداية عرض أعمال شهر رمضان المبارك، حيث استطاع المسلسل منذ حلقته الأولى أن يجذب انتباه المشاهدين، وهو ما جعل الكثير من المشاهدين يرغبون في معرفة موعد عرضه والقنوات الناقلة له، وهو ما نوضحه بالتفصيل من خلال السطور التالية لهذا التقرير.

مسلسل شارع الاعشي

مسلسل شارع الاعشي واحد من أبرز الأعمال الدرامية التي يتم عرضها في رمضان 2025 حيث يقوم المسلسل بعرض حياة ثلاث شقيقات في إحدى أحياء مدينة الرياض في السبعينات، وهو الأمر الذي كان مليء بالكثير من الإثارة والتشويق، حيث يرغب الشقيقات في تحقيق أحلامهم ولكن قيود المجتمع والعادات والتقاليد في ذلك الوقت تكون عائق أمامهن، ويتم عرض حلقات المسلسل في الأوقات التالية:

يتم عرض حلقة جديدة من المسلسل على قناة mbc 1 في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت السعودية.

حيث يوافق ذلك الموعد الساعة 9 بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات.

كما تقوم القناة بعرض حلقات المسلسل مرة أخرى في أوقات متفرقة.

القنوات الناقلة للمسلسل

مع الانتشار الواسع الذي حصل عليه مسلسل شارع الاعشي واهتمام عدد كبير من الجمهور في متابعة حلقات المسلسل يسأل عدد كبير من المشاهدين عن تردد قناة mbc 1 التي تقوم بعرض حلقات المسلسل، ويمكن ضبط القناة على الأقمار الصناعية من خلال الترددات التالية:

تردد قناة mbc 1 على القمر الصناعي نايل سات

القناة هي: mbc

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة على القمر الصناعي هو:

معدل الترميز

أما عن معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

جودة بث القناة هو: HD.

تردد قناة mbc 1 على القمر الصناعي عرب سات

القناة هي: mbc

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11270.

أما عن استقطاب اتجاه عمودي.

أما معدل الترميز

وبالنسبة لمعامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

جودة بث القناة: HD.

يمكنكم من خلال هذه الترددات مندنابعة قناة mbc 1 ومسلسل شارع الاعشي