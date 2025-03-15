“جاوب واكسب.. خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة 2025 لربح جوائز تصل إلى 500 الف ريال يمني

يستمر برنامج “طائر السعيدة” في جذب الأنظار خلال شهر رمضان، حيث يقدم مجموعة من الأسئلة التفاعلية التي تشجع المشاهدين على التفكير والمشاركة، تطرح الأسئلة يوميًا، مما يتيح للجمهور فرصة التنافس والفوز بجوائز قيمة. تسهم هذه الفكرة في خلق أجواء من الحماس والترقب، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر كل جديد يقدمه البرنامج مع تقديم مايا العبسي، يشهد البرنامج لمسة احترافية وجاذبية، مما يجعله واحدًا من البرامج الأكثر متابعة في الشهر الكريم.

مواعيد عرض برنامج طائر السعيدة 2025

سيكون برنامج “طائر السعيدة” متاحًا للمشاهدة يوميًا خلال شهر رمضان لعام 2025 عبر قناة السعيدة اليمنية الفضائية ويعرض البرنامج في الأوقات التالية:

العرض الأصلي: الساعة 9:30 مساءً بتوقيت اليمن.

الإعادة الأولى: الساعة 3:30 صباحًا.

الإعادة الثانية: الساعة 12:00 ظهرًا.

يمكنكم متابعة البرنامج من خلال الترددات التالية على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 12187

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

كيفية التسجيل في المسابقة

تبدأ فعاليات مسابقة “طائر السعيدة” بنشر سؤال يومي على الموقع الرسمي خلال شهر رمضان ويتم اختيار الفائزين باستخدام نظام إلكتروني عشوائي يضمن العدالة والشفافية وللاشتراك في المسابقة، اتبع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للمسابقة. اختيار الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة. إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة. التأكد من صحة المعلومات المدخلة ثم الضغط على زر “اشتراك” لإكمال التسجيل.

خصائص برنامج طائر السعيدة

يعتبر برنامج “طائر السعيدة” من البرامج المميزة في رمضان، حيث حقق شهرة واسعة في اليمن ودول عربية أخرى على مدار سبع سنوات. ومن أبرز ميزاته: