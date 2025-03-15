500.000 ريال جائزتـك.. رابط مسابقة طائر السعيده 2025 واشترك لتعرف سؤال المشاهديــن alsaeedah-tv.net

من أفضل المسابقات الرمضانية بشكل عام مسابقة طائر السعيدة التي يتم عرضها على قناة السعيدة اليمنية لذلك نجد عدد كبير من المشاهدين يرغبون في الاشتراك في المسابقة والبحث عن رابط مسابقة طائر السعيده 2025 حتى يتمكنوا من تسجيل الاشتراك والترشح للفوز بالجوائز القيمة التي يقدمها البرنامج في كل موسم، حيث يتمتع البرنامج بمصداقية عالية يشهد له الجمهور بها، وإليكم كافة التفاصيل حول الرابط في السطور التالية.

رابط مسابقة طائر السعيده 2025

يعد الحصول على رابط مسابقة طائر السعيده 2025 أمر سهل جدا فقد حرص القائمون على المسابقة على إتاحة الرابط لجميع المشاهدين، وذلك لنتمكن كل من يرغب في الاشتراك في المسابقة من الدخول إليه وحل السؤال، وذلك من خلال التالي:

يتم التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمسابقة طائر السعيدة.

ثم يتم النقر للإجابة على السؤال المطروح بشكل الصحيح.

ثم يقوم المتسابق بإدخال الاسم ورقم الهاتف وكافة البيانات المطلوبة.

في نهاية الأمر قم بالنقر على أيقونة إرسال.

عليك متابعة حلقات البرنامج والإجابة على الأسئلة بشكل صحيح وذلك حتى تترشح للفوز بالجائزة.

مسابقة طائر السعيدة رمضان 2025

حتى تتمكن من الاشتراك في المسابقة والدخول على رابط مسابقة طائر السعيده 2025 يجب أن تتوفر بك عدة شروط مهمة جدا يعد من أهمها ما يلي:

يشترط أن يكون عمر المتسابق أكبر من 18عام.

كما يشترط أن يكون ملما باللغة العربية، وذلك لأن جميع الأسئلة تكون باللغة العربية الفصحى.

يتم الاشتراك في المسابقة من خلال التسجيل الإلكتروني.

يشترط أن يقوم المتسابق بالتأكيد اليومي على الاشتراك وذلك لدخول السحب.

الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

تقوم قناة السعيدة اليمنية بعرض حلقات برنامج طائر السعيدة على شاستها في كل شهر رمضان المبارك في مواعيد ثابتة يمكن للمشاهد متابعته في الوقت المناسب له، وذلك في المواعيد التالية: