مسلسل فهد البطل أحداث ضرب نار على تردد ON الجديد.. رمضان أحلى

مسلسل فهد البطل تمكن من عمل قاعدة شعبية كبيرة بين مختلف الجماهير، فيما أن المسلسل يقدم حلقات تحمل الإثارة والتشويق الغير متناهي، فيما أن الموسم الرمضاني الحالي يأتي بتنافس كبير بين مختلف الأعمال الفنية التي تأتي ما بين الدراما والكوميديا والإجتماعية، وغير ذلك من الأعمال الأخرى التي يتم بثها على مدار اليوم، وعليه سنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بعرض الحلقات الجديدة من المسلسل في غضون الفترة القادمة.

موعد بث مسلسل فهد البطل

جاءت مواعيد بث مسلسل فهد البطل خلال شهر رمضان المبارك، حيث إن المسلسل في مجملة يدور حول الشاب الصعيدي الذي يضطر للهروب من قريته بسبب ظلم أقرب الأقربون له، ليستقر في القاهرة، وعليه تتعرض شقيقته لحادث مأسوي تجعله يدخل في صراعات متتالية، فيجا جاءت المواعيد وفقًا لما يأتي:-

يتم عرض مسلسل فهد البطل يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً على قناة الحياة.

بينما يمكنك مشاهدة الحلقات في الإعادة الساعة 5:00 صباحًا.

نظير أن الإعادة الثانية تكون في تمام الساعة 10:45 صباحًا.

كما يتم نقل المسلسل الساعة 9:45 مساءً على قناة أون والإعادة الساعة 6:45 صباحًا.

تردد قناة الحياة على القمر الصناعي

يمكنك متابعة مسلسل فهد البطل على قناة الحياة، وفقًا لترددها الجديد التي جاءت كما في البيانات التالية:-