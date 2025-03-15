العراق يُعاني.. تأخير رواتب الموظفين والمتقاعدين وعجز في موازنة 2025

أكد حيدر الشيخ، الخبير الاقتصادي، أن جدول موازنة العام 2025 شهد حالة من التأخير من قبل وزارة المالية، نظير تأخيرها في إعدادها حتى الآن، موضحًا أن الوزارة لم تنته حتى وقتنا الحالي من إعداد الجداول الملزمة، والعمل على تأجيل إرسالها إلى مجلس الوزراء، وبعدها يتم إرسالها إلى مجلس النواب من أجل التصويت عليها، والعمل على إرسالها إلى الجهات التنفيذية.

إرسال الموازنة لعام 2025

وأشار “الشيخ” في تصريحات صحفية له إلى أنه من المتوقع إرسال الموازنة 2025 قبل نهاية شهر رمضان المبارك، فيما يتم إرسالها إلى مجلس النواب بعد عيد الفطر المبارك، موضحًا أن قيمة الموازنة الإجمالية بلغت نحو 200 تريليون دينار عراقي، فيما بلغت النفقات الفعلية لـ 150 تريليون دينار عراقي، مع وجود عجز مالي وصل إلى 25% من قيمة الموازنة الإجمالي، نظير أنه سيتم الإعداد بشكل نهائي من إعداد جدول الموازنة عن عام 2025 في غضون الفترة القليلة القادمة.

إرسال ثلثي الموازنة لرواتب الموظفين والمتقاعدين

وفي سياق متصل، كشف المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر صالح، عن إرسال ثلثي الموازنة لدعم رواتب الموظفين والمتقاعدين وكذلك جميع المستفيدين من الرعاية الاجتماعية والأجور التشغيلية، مؤكدًا أن العجز الافتراضي للموازنة بلغ نحو 64 تريليون دينار عراقي، فيما يتم تمويل المصادر الداخلية في حالة انخفاض النفط عن نحو 70 دولارًا، فيما تراجعت الصادرات بحجم بلغ نحو 3.4 ملايين برميل يوميًا، وعليه فإن الجهات المعنية مازالت تبحث مثل هذه الملفات بشكل جدي من أجل العمل على إرسالها إلى الجهات التنفيذية في الدولة.