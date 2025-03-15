“اكســـب 500,000 ريال يمني” اجابة سؤال مسابقة طائر السعيدة سؤال المشاهدين الحلقة 15 مع مايا العبسي

اجابة سؤال مسابقة طائر السعيدة سؤال المشاهدين الحلقة 15 تعتبر من الأشياء الهامة التي يبحث عنها المشاهدين في كل مكان وخاصة داخل اليمن، حيث تعد مسابقة طائر السعيدة واحدة من أبرز الفعاليات الرمضانية التي تقدم عبر قناة السعيدة اليمنية وتقدمها الإعلامية المتميزة مايا العبسي، تستقطب المسابقة جمهورًا كبيرًا من المشاهدين بفضل تنوع أسئلتها وجوائزها القيمة.

اجابة سؤال مسابقة طائر السعيدة سؤال المشاهدين الحلقة 15

في الحلقة الخامسة عشرة من الموسم السابع للبرنامج، والتي عرضت في 15 رمضان 1446هـ، تم طرح السؤال التالي:

“ما اسم الطائر الذي نقل أخبار الملكة بلقيس للنبي سليمان عليه السلام؟”

الخيارات المتاحة للإجابة كانت:

1. الببغاء

2. الصقر

3. الهدهد

الإجابة الصحيحة: الهدهد.

خطوات الاشتراك في المسابقة

للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة والفوز بالجوائز، يرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لقناة السعيدة.

ثم قم بالبحث عن قسم مسابقة طائر السعيدة على الموقع.

قم بمشاهدة سؤال الحلقة اليومي المطروح.

تعبئة البيانات الشخصية مثل إدخال الاسم الكامل بشكل صحيح وكتابة رقم الهاتف للتواصل في حالة الفوز مع تحديد المحافظة التي يقيم فيها المشترك.

إدخال الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة.

ثم النقر على زر اشتراك لإرسال المشاركة.

مواعيد عرض البرنامج

العرض الأول: الساعة 9:30 مساءً بتوقيت اليمن.

الإعادة الأولى: الساعة 3:30 صباحًا بتوقيت اليمن.

الإعادة الثانية: الساعة 12:30 ظهرًا بتوقيت اليمن.

شروط الاشتراك في المسابقة