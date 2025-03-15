عبر هاتفك افتح حساب جديد .. فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين في خمس خطوات بالرقم الوطني 2025

رابط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين في خمس خطوات بالرقم الوطني من أهم الروابط التي يتم البحث عنها، حيث قام بنك الخرطوم الإعلان عن توفير خدمة إلكترونية جديدة تتيح للعملاء السودانيين المقيمين على الأراضي وخارجها فتح حساب بشكل إلكتروني سواء كان حساب جاري أو استثماري أو حساب توفير، لذلك نقدم لكم رابط فتح حساب بنكك عن طريق الانترنت.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين في خمس خطوات بالرقم الوطني

يتمكن الأفراد الحاملين الجنسية السودانية فتح حساب في بنك الخرطوم الكترونيا وهذا من خلال إجراء الخطوات التالية:

يتم الدخول على موقع بنك الخرطوم الرسمي.

اختيار اللغة المناسبة من أجل التواصل مع الموقع.

النقر على أيقونة فتح حساب جديد.

تحديد الحساب المرغوب فتحه سواء كان جاري أو توفير أو استثماري.

إدخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة التسجيل المتوفرة على الموقع.

القيام برفع المستندات الضرورية المطلوبة ومنها صورة الهوية الوطنية.

إرسال الطلب وهذا بعد الموافقة على الشروط والأحكام.

بعد انتهاء الخطوات السابقة يستقبل العميل رسالة نصية على الهاتف الخاص به تحتوي على رقم حسابه الجديد.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم 2025

قام بنك الخرطوم بالإعلان عن الشروط التي يجب توافرها في العملاء الراغبين فتح حساب بنكي بشكل إلكتروني، حيث تمثلت هذه الشروط في الآتي:

يشترط أن يكون العميل حامل الجنسية السودانية.

لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن ثماني عشر عاما عند فتح الحساب.

يجب تقديم وثيقة إثبات الهوية سارية المفعول سواء كانت بطاقة هوية وطنية أو جواز سفر.

يشترط أن يكون المتقدم يملك بريد إلكتروني مفعل وصالح للاستخدام.

يجب أن يتم إيداع مبلغ مبدئي لا يقل قدرة عن 10000 جنيه سوداني.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

مميزات فتح الحساب ببنك الخرطوم

تتمثل مميزات فتح حساب بنكي الكتروني عن طريق الهاتف في كل من الآتي: