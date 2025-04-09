رسميا بنك الخرطوم يعلن رقم واتساب للتواصل مع جميع العملاء

شهد القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة تطور إلكتروني مذهل، وفي ظل هذا التطور قام بنك الخرطوم تقديم خدمة فتح حساب اون لاين لكل من المواطنين السودانيين والمغتربين من أجل التوفير عليهم كل من الوقت والجهد، لهذا يتسائل العديد عن رابط فتح حساب بنك الخرطوم وهو ما سنتعرف عليه خلال مقالنا اليوم.

رقم واتساب بنك الخرطوم

أعلن بنك الخرطوم عن ميزة جديدة وهي إمكانية التواصل مع البنك عن طريق رقم واتساب بكل سهوله من خلال المنزل والرقم هو +249116001913، حيث أن تلك الميزة تمكن العملاء من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالخدمات المصرفية.

طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025

لكي يتم فتح حساب بنكي بشكل إلكتروني فإنه ينبغي إجراء الخطوات التالية:

الدخول علي موقع بنك الخرطوم.

النقر على فتح حساب جديد.

ادراج كافة البيانات الشخصية المطلوبة.

تحديد نوع الحساب المراد فتحه.

رفع المستندات اللازمة ومنها الهوية الوطنية أو جواز السفر.

الضغط على الموافقة على الأحكام التي فرضها البنك.

ادراج كل من البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

النقر على خانة إرسال الطلب.

في النهاية يستقبل العميل رسالة نصية بإتمام عملية فتح الحساب بشكل ناجح.

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

جاءت أبرز مميزات فتح حساب بنكي على النحو التالي:

إمكانية التواصل مع الدعم الفني في حالة وجود هاكرز أو أي شيئ من هذا القبيل.

تلقي الحوالات المالية على الحساب بشكل مباشر.

إمكانية تحويل الأموال داخل وخارج السودان.

سهولة سحب الأموال، حيث أنه يمكن سحبها من اي ماكينة صراف إلى.

يستطيع العميل القيام بعرض كشف حساب مختصر بالرصيد الذي لديه وكافة المعاملات التي قام بها.

إجراء عمليات الدفع لجميع المرافق والفواتير المختلفة عن بُعد دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.

الاستعلام عن الرصيد.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

من اهم الشروط لفتح حساب ما يلي: