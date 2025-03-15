كيفية استقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 لمتابعة أقوى الاغاني الممتعة للاطفال بجميع الاعمار

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025 يبحث عنه الجميع ليتمكنوا من مشاهدة الأناشيد والبرامج الشيقة والممتعة، حيث تقدم العديد من برامج تعليمية وترفيهية جذابة تجعل الصغار يشعرون بالمرح والسعادة، كما تهدف إلى تعليم الأطفال الحروف الأبجدية العربية والأرقام والألوان بجانب غرس القيم والمبادئ التي تساهم في بناء شخصية الطفل العربي، والجدير بالذكر أن ما تقدمه القناة من محتوى آمن يجعل الآباء والأمهات مطمئنين على أبنائهم أثناء مشاهدة التلفاز.

تردد قناة طيور الجنة بيبي 2025

تهدف قناة طيور الجنة إلى تقديم أفضل محتوى متميز يعلم الصغار تعاليم الدين الإسلامي من خلال الأناشيد والبرامج التي تعرضها، ولذلك أصبحت القناة من أبرز القنوات الفضائية العربية التي اشتهرت في العالم العربي ولذلك يحبها الأطفال ويفضلون مشاهدة أغانيها الرائعة، ونعرض لكم الآن كافة الترددات للقناة عبر الأقمار الصناعية المختلفة والتي جاءت كما يلي:

تردد قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي نايل سات هو:

التردد الخاص بالقناة هو: 11274.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ويستطيع الجميع الاستمتاع بمشاهدة قناة طيور الجنة من خلال تنزيل بيانات التردد عبر القمر الصناعي عرب سات وهي كالآتي:

التردد الجديد هو: 11310.

معدل الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: 2/3.

طريقة تنزيل تردد قناة طيور الجنة بيبي

بعد أن قمنا بتوضيح كافة تفاصيل الترددات في السطور السابقة، نعرض لكم الآن كيفية تنزيل التردد على أجهزة الرسيفر الخاصة بكم كما يلي: