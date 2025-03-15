” ساعة ضحك متواصلة مع عامر والحرامي” مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية وأحداث كوميدية ممتعـة في هذا الموعـد لا تفوتها

بفضل الكوميدية الخفيفة واللطيفة حقق مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية نجاحا كبيرا هذا العام كما هو معهود منه، فقد استطاع المسلسل بفضل محتواه الذي يعتمد على عرض قضايا الشباب أن يأسر قلوب وعقول المشاهدين وأن يجعله في أول قائمة الأعمال الدرامية الممتعة التي يتابعها المشاهد العربي في شهر رمضان المبارك.

شباب البومب 13 روتانا خليجية

يحرص المشاهدين في أغلب أنحاء الوطن العربي على متابعة شباب البومب 13 روتانا خليجية، بطولة الممثل الشاب فيصل العيسى، ونخبة من فناني الخليج المتألقين والمتميزين بالكوميديا اللطيفة التي يقدمونها للجمهور في أسلوب السهل الممتنع، وتقوم قناة روتانا خليجية بعرض حلقات المسلسل في المواعيد التالية:

يوميا الساعة 6,30 بتوقيت السعودية يتم عرض حلقة جديدة من مسلسل شباب البومب.

على أن يوافق هذا الموعد الساعة 5,30 بتوقيت مصر.

والساعة 7,30 بتوقيت الإمارات.

ويتم إعادة الحلقة مرة أخرى في تمام الساعة 3,30 صباحا بتوقيت السعودية.

كما يمكن أيضا مشاهدات حلقات المسلسل من خلال منصة شاهد.

تردد قناة روتانا خليجية

حتى تتمكن من مشاهدة مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية يجب أن تقوم بتنزيل القناة على جهاز الاستقبال الخاص بك وذلك من خلال الترددات التالية:

تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي نايل سات

اسم القناة: روتانا خليجية.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11295.

أما عن استقطاب اتجاه القناة: أفقي.

وبالنسبة إلى معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

أما عن معدل الترميز هو: 27500.

جودة بث القناة: HD.

تردد قناة روتانا خليجية على القمر الصناعي عرب سات

القناة هي: روتانا خليجية.

القمر الصناعي هو: عرب سات.

التردد الخاص بالقناة هو: 11843.

أما عن معدل ترميز القناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو: ⅚.

استقطاب اتجاه القناة: أفقي.

أما عن جودة بث القناة: HD.

ضبط القناة

يمكن لأي مشاهدة تنزيل قناة روتانا خليجية على جهاز الاستقبال من خلال: