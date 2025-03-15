“عيــار 21 بكــام“ سعر الذهب اليوم في عمان عيارات وأوقية وكيلــو الذهــب مع ارتفــاع نسبــي

شهدت أسعار الذهب في سلطنة عمان اليوم السبت 15 مارس 2025 ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة، حيث يهتم الكثير من المواطنين سواء كانوا مواطنين مقيمين داخل السلطنة العمانية او غيرهم بمعرفة سعر الذهب اليوم في عمان، ولذلك تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف أكثر عن الأسعار.

سعر الذهب اليوم في عمان

فيما يلي جدول يوضح أسعار الذهب في عمان بمختلف العيارات بالريال العُماني:

الذهب عيار 24 بسعر 36.977 ريال عماني.

الذهب عيار 22 بسعر 33.915 ريال عماني.

الذهب عيار 21 بسعر 32.385 ريال عماني.

الذهب عيار 18 بسعر 27.735 ريال عماني.

الذهب عيار 14 بسعر 21.585 ريال عماني

الذهب عيار 12 بسعر 18.488 ريال عماني.

أوقية الذهب بسعر 1,124.74 ريال عماني.

كيلو الذهب بسعر 36,161.14 ريال عماني.

عوامل مؤثرة على أسعار الذهب في عُمان

أسعار الذهب العالمية: تتأثر أسعار الذهب المحلية بالتغيرات في الأسعار العالمية للأونصة.

سعر صرف الدولار الأمريكي: يؤثر ارتفاع أو انخفاض قيمة الدولار على تكلفة استيراد الذهب.

العرض والطلب المحلي: يزداد الطلب على الذهب في المناسبات والأعياد، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

ينصح بمتابعة أسعار الذهب يوميًا لاتخاذ قرارات شراء أو بيع مدروسة، كما يفضل الشراء عندما تنخفض الأسعار لتحقيق أفضل قيمة، مع التأكد من شراء الذهب من متاجر موثوقة والتحقق من العيار لضمان الجودة.

تظهر أسعار الذهب في عُمان استقرارًا مع ميل طفيف للارتفاع، مما يعكس التغيرات في السوق العالمية، ينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة الأسعار والتوجه إلى المصادر الموثوقة للحصول على أحدث المعلومات واتخاذ قرارات مالية سليمة.