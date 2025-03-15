Shabab el bomb.. مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية “موعدهـــا“ على القناة

يبحث الكثير من محبي الكوميديا عن مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية حيث يعتبر من أكثر الأعمال التي لاقت رواجا كبيرا خلال شهر رمضان المبارك واستطاع جذب فئة كبيرة من الناس في كافة الدول العربية، يذكر أن المسلسل كان قد حصل على العديد من الجوائز بالإضافة إلى الممثلين المشاركين في خلال عرضه في المواسم الماضية، وكان قد تم عرض الجزء الأول من المسلسل في عام 2012 ومنذ ذلك العرض حقق المسلسل نجاحا باهرا ليصل في عام 2025 إلى الجزء الثالث عشر وفي هذا المقال سوف نوضح لكم أحداث المسلسل وموعد العرض عبر قناة روتانا خليجية فتابعوا.

مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية

يسرد المسلسل شباب البوم 13 روتانا خليجية العديد من القضايا المجتمعية والمشكلات الموجودة وكيفية علاجها من خلال بعض المواقف الكوميدية الظريفة التي يقوم بها أهم نجوم العمل ومن أهم تلك المشاهد مشاهد التكدس المروري ومشكلة الكلاب وذلك في ضوء كوميديا ومواقف مضحكة، الجدير بالذكر أن بطل العمل هو الممثل السعودي فيصل العيسى كما يقدم المسلسل أبرز القيم والعادات الصحيحة الموجودة في مجتمعتنا العربية.

مواعيد عرض مسلسل شباب البومب 13

يتم عرض مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية بشكل يومي عبر القناة وتحديدا في تمام الساعة ال 5:30 مساءا بتوقيت مصر 6:30 مساءا بتوقيت السعودية كما يتم عرض المسلسل في دولة الامارات في تمام الساعة ال 7:30 مساءا بتوقيت أبو ظبي.