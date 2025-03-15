مسلسل سيد الناس حلقة اليوم على تردد قناة ام بي سي مصر MBC MASR

حاز مسلسل سيد الناس على إعجاب العديد من المتابعين، خاصة عقب عرضة لسلسة حلقات متتالية من بداية شهر رمضان المبارك، نظير أن المسلسل يأتي من بطولة الفنان عمرو سعد وعدد من الفنانين والفنانات، كما يتم بثه على مدر الشهر الفضيل، ويرغب المشاهدين من معرفة المواعيد التي يتم فيها نقل المسلسل، وهو ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

مواعيد مسلسل سيد الناس

يتم عرض حلقات مسلسل سيد الناس يوميًا وعلى مدار شهر رمضان المبارك، وفقًا للمواعيد المتمثلة في التالي:-

يتم عرض مسلسل سيد الناس على قناة “أم بي سي مصر” الساعة الواحدة منتصف الليل، بينما الإعادة الساعة الرابعة عصرًا.

فيما يتم عرض حلقات سيد الناس على قناة “أم بي سي مصر 2” الساعة السادسة مساءً، وحتى أن الإعادة تكون الساعة الخامسة عصرًا.

بالإضافة إلى نقل مسلسل سيد الناس على قناة “أم بي سي العراق” الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

يمكن متابعة كافة الحلقات على منصة شاهد الإلكترونية.

تردد قناة أم بي سي مصر النايل سات

قم باستقبال التردد الجديد لقناة أم بي سي مصر على النايل سات، الناقلة لمسلسل سيد الناس، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي للقناة “النايل سات”.

تردد الجديد “12015”.

بينما استقطابها فهو عمودي.

أما عن معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “⅚”.

تردد قناة إم بي سي عرب سات

قم بتنزيل التردد الأخر لقناة إم بي سي مصر على القمر الصناعي الأخر، بناءً على المعلومات الأتية:-