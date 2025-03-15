“جـــاري التنشيـــط والتفعيـــل” فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بالرقم الوطني اونلاين bankofkhartoum.com بدون زيارة الفرع.. بضغطـــة زر 

فتح حساب بنك الخرطوم، يعتبر فتح حساب في بنك الخرطوم أحد الأمور الهامة التي يهتم بمعرفتها العديد من مواطني دولة السودان وذلك بعدما قام بنك الخرطوم خلال الفترة الماضية بالاعلان رسميا عن إمكانية فتح العملاء الحسابات بنكية اونلاين دون الحاجة إلى زيارة الفروع المختلفة على مستوى الدولة، تأتي تلك الخطوة في ظل السعي نحو التحول الرقمي الذي ترغب دولة السودان في مواكبته، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم كيفية إنشاء حساب داخل البنك من خلال بعض الخطوات البسيطة مع توضيح كامل للشروط المطلوبة فتابعوا معي.

فتح حساب بنك الخرطوم

لفتح حساب بنك الخرطوم دون الحاجة الى زيارة البنوك يجب عليك اتباع الخطوات التالية:-

اولا يجب زيارة موقع البنك من خلال محركات بحث جوجل أو برابط مباشر.

ثم تحديد اللغة المناسبة.

الان سوف يطلب منك تسجيل الدخول.

يمكنك تسجيل الدخول باستخدام بياناتك الشخصية اذا كنت تمتلك حسابا داخل البنك.

وفي حالة عدم امتلاك يجب انشاء حساب جديد بعد الدخول إلى واجهة الموقع يجب الضغط على خيار فتح حساب اونلاين.

ثم كتابة كافة البيانات الشخصية من خلال الاستمارة الموجودة أمامكم ورفع المستندات المطلوبة والضغط على موافق على زر الشروط والاحكام.

ثم النقر على إرسال الطلب.

يجب الانتظار حتى يتم تفعيل حسابك من خلال مسؤولي البنك.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم