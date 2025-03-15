مسلسل فهد البطل ضرب نار الان على تردد قناة الحياة و ON derama

تصاعدت الأحداث في أخر حلقات مسلسل فهد البطل، نظير أن حلقة اليوم ستشهد أحداث ضرب نار بعد تفاقم الأجواء بين فهد وشوقي، خاصة بعد زواجه من كناريا، ناهيك عن أن المسلسل يشهد عنصر من التشويق في الأحداث، وهو الأمر التي يجعل المتابعين والمشاهدين يبحثون عن مواعيد عرض المسلسل وتردد القنوات الفضائية التي تقوم بعرضه، وهو ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

مواعيد عرض مسلسل فهد البطل حلقة 15

ينتظر جمهور عريض من محبي الفنان أحمد العوضي، موعد بث الحلقة الجديدة من المسلسل، التي جاءت مواعيدها كما نص على النحو الأتي:-

يتم نقل حلقات مسلسل فهد البطل يوميًا وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع على قناة أون.

بينما يمكنك متابعة الحلقات في الإعادة الساعة السابعة إلا ربع صباحًا على قناة أون.

فيما أن الحلقات يتم بثها على قناة أون دراما الساعة الثانية عشر صباحًا، حتى أنها تُعاد في ذات الوقت لكن ظهرًا.

وتقوم قناة الحياة ببث حلقات مسلسل فهد البطل الساعة 10.45 مساءً، والإعادة الساعة الخامسة صباحًا.

تنزيل تردد قناة الحياة على نايل سات

قم باستقبال تردد قناة الحياة الأول على القمر الصناعي، بناءً على المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

قمر صناعي قناة الحياة النايل سات.

تردد جديد للقناة 12206.

فيما أن معامل الترميز 27500.

استقطابها يكون عمودي.

نظير أن معامل تصحيح الخطأ ⅚.

تردد قناة الحياة مسلسلات العرب سات

ويمكنك متابعة حلقات فهد البطل على التردد الأخر لقناة الحياة، بناءً على المعلومات الأتية:-