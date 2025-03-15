بسرعة وأمان يــــزول.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني اونلاين 2025 والشروط bankofkhartoum.com

فتح حساب بنك الخرطوم، يبحث الكثير من المواطنين في دولة السودان عن الخطوات اللازمة من أجل فتح حساب في بنك الخرطوم وذلك بعدما أكد البنك على إتاحة فتح حسابات بنكية داخل وخارج البلاد من خلال الانترنت عبر الرقم الوطني فقط وذلك في التطور الكبير الذي يشهده القطاع المصرفي في دوله السودان، وتأتي تلك الخطوة في ظل رغبة البنك في التسهيل على المواطنين في فتح حسابات دون الحاجة الى زيارة البنوك.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

من أجل فتح حساب في بنك الخرطوم يجب على المواطن أن يقوم ببعض الخطوات البسيطة وهي كالتالي:-

أولا يجب عليه التوجه إلى موقع البنك الرسمي عبر الانترنت.

ثم تحديد اللغة المناسبة سواء انجليزية أو عربية.

بعد الدخول إلى الموقع يلزم انشاء حساب جديد داخل البنك من خلال البيانات الشخصية وفي حالة امتلاك حساب يجب تسجيل الدخول.

بعد الدخول إلى واجهة الموقع يجب الضغط على خيار فتح حساب اونلاين.

سوف يتطلب منك ادخال المزيد من المعلومات الشخصية عنك ثم رفع بعض الأوراق والمستندات المطلوبة والموافقة على الشروط والاحكام.

النقر على ارسال الطلب ستقوم الجهات المختصة بمراجعة الطلب والرد عليكم في أقرب وقت.

الشروط اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم

من أجل فتح حساب بنك الخرطوم يلزم أن يكون المواطن تتوافر فيه بعض الشروط:-