الأحداث تصاعدت.. عرض مسلسل فهد البطل الحلقة الجديدة اليوم على القنوات الناقلة

تصاعدت الأحداث في أخر حلقات مسلسل فهد البطل، التي فيها يواجه الفنان أحمد البطل مجموعة من عصابة التجارة في الأسلحة، وكذلك عقب دخول والد كناريا على حفل زفاف ابنته على فهد البطل، ورفع السلاح من أجل إفساد الفرحة التي لم تبدأ سوى لحظات، وغيرها من الأحداث الأخرى التي شهدها مسلسل فهد البطل، فيما يرغب العديد من المتابعين في التعرف على موعد إذاعته، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

موعد بث مسلسل فهد البطل

يتم بث مسلسل فهد البطل يوميًا في تمام الساعة “9:45 مساء” على قناة أون، بالإضافة إلى أن الحقات يتم بثها كذلك في تمام الساعة “12 صباحًا” على قناة أون دراما، وعلى قناة الحياة يتم عرض مسلسل فهد البطل في تمام الساعة “10:45 مساء”، على أن تكون الإعادة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بحيث يتمكن أكبر عدد من المتابعين من مشاهدتها دون توقف.

تردد قناة أون دراما

يمكنك تنزيل تردد قناة أون دراما بناءً على النحو الأتي:-

القمر الصناعي الخاص بالقناة النايل سات.

التردد يكون 11861.

بينما استقطابها رأسي.

معامل الترميز الخاص بالقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة “3/4”.

تردد قناة أون دراما 2025 عرب سات

ويمكن تنزيل التردد الأخر لقناة أون دراما على العرب سات، كما يلي:-