يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين داخل مختلف محافظات العراق، فيما أن البرنامج يُساهم في توفير الدعم المادي لكافة المستحقين، في إطار تخفيف العبء الاقتصادي عنهم وتوفير حياة كريمة ملائمة، في ظل الاضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، وعليه سنتعرف على كافة الإجراءات الخاصة باستخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

جاءت أبرز الخطوات المعنية باستخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق بما يشمل ذلك كافة المحافظات العراقية، وفقًا لما يأتي:-

قم بالدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية في بداية الأمر.

ليتم بعدها القيام باختيار نوع البرنامج التي ترغب في الاستعلام عنه.

قم باختيار الوجبة والدفعة التي عليها الدور.

ليتم تحديد المحافظة المقيم بها المواطن.

القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

مع النقر على زر “بحث”.

وعندها ستتمكن من استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق.

خطوات استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2025

شروط القبول في الرعاية الاجتماعية بالعراق

أما عن الشروط المعنية بالقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق، وفقًا لما يأتي:-