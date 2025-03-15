“مــواقــف عـامــر المضحكــة لا تنتهــي“ مسلسل شباب البومب 13 الحلقة 15 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة روتانا خليجية

شباب البومب 13 روتانا خليجية الحلقة 15 تعد من أهم الحلقات التي ينتظرها محبي المسلسل السعودي، يعتبر مسلسل شباب البومب واحدًا من أنجح الأعمال الكوميدية الخليجية، حيث يواصل نجاحه للموسم الثالث عشر في رمضان 2025، ويتميز المسلسل بأسلوبه الكوميدي الخفيف الذي يجذب جمهور الشباب والعائلات، إذ يعالج قضايا اجتماعية معاصرة بأسلوب فكاهي ممتع.

شباب البومب 13 روتانا خليجية

في الحلقة الخامسة عشرة يستمر أبطال المسلسل في تقديم مغامراتهم اليومية بقالب كوميدي شيق، هذه الحلقة تتمحور حول قضية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع، حيث يقع عامر وأصدقاؤه في موقف محرج بعد نشر فيديو ساخر يتحول إلى ترند، مما يضعهم في مشكلة غير متوقعة.

أبرز الأحداث في الحلقة

عامر يتورط في موقف مع شخصية مشهورة على الإنترنت بعد نشره مقطع فيديو كوميدي.

شفيف يحاول استغلال الموقف لصالحه، لكنه ينقلب عليه بشكل مضحك.

منصور يدخل في خلاف بسبب سوء فهم ناجم عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الحلقات الأخيرة تكشف عن مفاجآت بخصوص مشاريع الشباب المستقبلية.

الشخصيات الرئيسية في المسلسل

فيصل العيسى: بدور “عامر”

محمد الدوسري: بدور “يزيد”

مهند الجميلي: بدور “شكش”

سليمان المقيطيب: بدور “كفتة”

عبد العزيز الفريحي: بدور “شفيق”

موعد عرض الحلقة 15 من شباب البومب 13

يمكن مشاهدة الحلقة 15 من مسلسل شباب البومب على قناة روتانا خليجية وفق الجدول التالي:

العرض الأول: الساعة 6:15 مساءً بتوقيت السعودية.

الإعادة الأولى: الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت السعودية.

الإعادة الثانية: الساعة 3:00 عصرًا بتوقيت السعودية.

تردد قناة روتانا خليجية الناقلة للمسلسل

لمتابعة مسلسل شباب البومب 13 بجودة عالية على قناة روتانا خليجية، يمكن ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية: