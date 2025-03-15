تردد قناة وناسة بيبي في رمضان على القمر الصناعي

قناة وناسة أطفال من أروع القنوات الفضائية التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين بمختلف دول العالم، فيما تقدمه من محتوى مميز ورائع على مدار اليوم، نظير أن إدارة القناة تعمل على تحديث ترددها بشكل مستمر سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تردد وناسة أطفال

هناك بعض المعلومات الهامة لكي تقوم بتنزيل تردد قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي، بناءً على النحو الأتي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها يكون 11430.

استقطاب القناة فهو عمودي.

معامل الترميز الخاص بها 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

تحديث تردد وناسة بيبي الثاني

ولقناة وناسة تردد أخر على القمر الصناعي، يسهل القيام بإستقبالها ومتابعة كافة ما تقدمه القناة دون توقف، بناءً على التالي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الخاص بها يكون 11270.

استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

خطوات تثبيت قناة وناسة أطفال 2025

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

قم بتشغيل جهاز الرسيفر.

ثم قم بالنقر على قائمة الإعدادات.

بعدها يتم النقر على “التركيب اليدوي”.

بحيث تتمكن من تدوين معلومات القناة المعنية بالقمر الصناعي والتردد ومعامل تصحيح الخطأ.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يسهل تثبيت القناة في النهاية.

ما تقدمه قناة وناسة أطفال؟

جاءت أبرز ما تقدمه قناة وناسة على مدار اليوم، بناءً على النحو الأتي:-