برنامج قطايف سامح حسين يخطف الأنظار في رمضان.. عرض موعده

يعد برنامج قطايف الذي يقدمه الممثل سامح حسين واحد من اشهر البرامج التي يتم تقديمها خلال شهر رمضان الكريم، حيث شهد هذا البرنامج نجاحا ساحقا من قبل المتابعين منذ أن تم انطلاقه في بداية رمضان حتي الآن يتصدر وسائل البحث الإلكتروني، يتم تقديمه علي قناة اليوتيوب الخاصة بالفنان سامح حسين حيث خرج الفنان بعمل مختلف يحمل رسالة ثقافية وتوعية تتحدي موجة الإسفاف الإعلامي، عبر السطور القادمة سنوضح لكم ابرز المواضيع التي تم مناقشتها من خلال هذا البرنامج تابعونا.

المحتوي العام ببرنامج قطايف

تم تقديم برنامج قطايف بلغه سلسة وأداء هادئ كلماته قوية ومعبرة هذا البرنامج عبارة عن جرعه يومية من بث القيم الإنسانية والرسائل الهادفة التي يتاح مشاهدتها لجميع أفراد الأسرة كبار كانوا أم صغار، يتم عرض البرنامج يوميا علي القناة الرسمية للفنان سامح حسين علي اليوتيوب في تمام الساعة 10مساءا بتوقيت القاهرة، يعد هذا البرنامج عملا مميزا بقدرته علي تقديم الوعي بأسلوب بعيد عن الخطاب الصدامي او الوعظ الجاف.

ابرز الحلقات التيتم تقديمها عبر برنامج قطايف

حظي برنامج قطايف بتفاعل جماهيري كبير حيث يرجع السبب الأساسي لهذا النجاح بان المحتوي الهادف لا يزال قادرا علي المنافسة والانتصار رغم فوضي الإسفاف، تم بث هذه الحلقات التالية: