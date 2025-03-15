“sahbek rajel ep 15“ مسلسل صاحبك راجل الحلقة 15 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة نسمة التونسية

sahbek rajel ep 15 يعد من الحلقات المنتظرة بقوة من قبل المشاهدين، حيث يعتبر مسلسل صاحبك راجل من الأعمال الكوميدية التونسية التي حظيت بشعبية كبيرة خلال موسم رمضان 2025، تدور أحداث المسلسل حول شخصيتي عزوز ومهدي، وهما شرطيان يختلفان تمامًا في الطباع والشخصيات، حيث يتميز أحدهما بالتهور، بينما الآخر معروف بنزاهته وإخلاصه لعائلته، تؤدي هذه الشراكة المتناقضة إلى سلسلة من المواقف المليئة بالحركة والكوميديا.

sahbek rajel ep 15 صاحبك راجل

في الحلقة الخامسة عشرة تتصاعد الأحداث حيث يجد عزوز ومهدي نفسيهما في موقف حرج أثناء تحقيقهما في قضية معقدة، تتخلل الحلقة مواقف كوميدية ناتجة عن اختلاف شخصيتيهما، مما يزيد من تعقيد الأمور ويضفي جوًا من الفكاهة والتشويق.

القنوات الناقلة وتردداتها:

يعرض مسلسل “صاحبك راجل” على قناة نسمة التونسية، لضبط جهاز الاستقبال لمشاهدة المسلسل، يمكن استخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12206

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مواعيد العرض

يبث المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان في الأوقات التالية:

العرض الأول: الساعة 20:00 بتوقيت تونس

الإعادة الأولى: الساعة 02:00 بعد منتصف الليل

الإعادة الثانية: الساعة 14:00 ظهرًا

أبطال المسلسل