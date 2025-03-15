ثبت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد على القمر الصناعي في رمضان

قناة ناشيونال جيوغرافيك قناة فضائية يتم من خلالها بث الكثير من البرامج المختلفة والمتنوعة التي استطاعت أن تجذب العديد من المتابعين حول أنحاء العالم اجمع، حيث يتم بث العديد من البرامج الثقافية، أيضا التعليمية، تهتم ببث الحياة البرية وعالم البحار والمحيطات، أيضا عالم الأسماك، يتم بث هذه البرامج من خلال جودة عالية كما يتم بث هذه البرامج علي مدار 24 ساعه دون انقطاع، يتم بث القناة عبر تردداتها علي الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات، سنوضح لكم جميع البيانات، الخطوات اللازمة لتحميل القناة علي التلفاز ابقوا معانا.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي النايل سات 2025

أتاحت إدارة قناة ناشيونال جيوغرافيك الترددات التي من خلالها يتم بث القناة منها ما يتم بثه عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال هذه البيانات التالية:

جاء التردد الخاص بالقناة: 11411.

علي معامل ترميز: 27500.

عبر الاستقطاب التالي: عمودي.

من خلال مؤشر تصحيح: 6/5.

ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

يمكنكم الآن استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك عبر ترددها عبر العرب سات من خلال البيانات التلية والتي تتمثل في:

التردد الجديد: 11804.

من معامل استقطاب: عمودي.

رمز القناة: 27500.

علي مؤشر تصويب الخطأ: 4/3.

خطوات تثبيت تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك علي التلفاز

يمكنكم استقبال الترددات الحديثة بقناة ناشيونال جيوغرافيك علي جهاز الاستقبال من خلال اتباع هذه الخطوات التالية: