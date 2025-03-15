قيمة زكاة عيد الفطر المبارك وموعد إخراجها لعام 2025-1446

يهتم العديد من المسلمين بمعرفة مقدار زكاة عيد الفطر المبارك الزكاة ركن من أركان الإسلام فرضه الله عزوجل علي جميع المسلمين، لذا يجب علي جميع المسلمين حول أنحاء العالم أن يؤتوا الزكاة بالمقدار، حيث تسألوا بقيمة زكاة الفطر 2025، كشف مفتي الديار المصرية علي أن تقدر قيمة زكاة الفطر بهذا العام بقيمة 35 جنيها لكل شخص بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيله الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بهذا الموضوع تابعونا.

ماهو الموعد المحدد من اجل إخراج زكاة الفطر 2025

يجوز إخراج زكاة الفطر 2025 من بداية شهر رمضان المبارك، حتي قبيل صلاة عيد الفطر، لذلك يجب أن يحرص جميع المسلمين علي إخراج زكاة الفطر حسب احتياجات الإنسان، حسب البلد المقيم بها فإذا كانت زكاة عيد الفطر تقدر بحبوب فتكون بهذا المقدار:

فإذا كانت من التمر فيجب إخراج 3 كيلو من التمر.

بالنسبة للقمح فيجب إخراج 2.5 كيلو من القمح.

للشعير 2.5 كيلو.

أما اذا كانت عدس فتكون مقدار 2 كيلو من العدس.

الأرز مقدار 2 كيلو.

كما يمكنكم إخراج المبلغ النقدي الذي يعادل سعر الطعام.

هل يجوز إخراج زكاة الفطر في بلد غير الذي يقيم بها المزكي

يمكن إخراج زكاة الفطر في أي مكان طالما كان المستحقون في المكانين بحاجة إليها، يجوز لك إخراج الزكاة في المكان الذي ترآه أكثر حاجه، سواء كان ذلك لتخفيف الضرر عن المحتاجين قال النبي صلي الله عليه وسلم(( من تصدق علي نفسة، فهو في خير))