دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان.. ردده لعلى الله يستجيب لك

مهلا يا رمضان ما أسرع خطاك بالأمس 1 واليوم 15 رمضان تأتي علي شوق وتمضي علي عجل فسبحان من وصفك بأيام معدودات يارب تقبل ما مضي وأعنا علي ما بقي وأعتق رقابنا من النار، ينبغي علي جميع المسلمين أن يدعوا وهم متقنين بالإجابة من دعاء الرسول صلي الله علية وسلم(( اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا))، اللهم استجب لنا ما نعجز عن قولة، وما يصعب علينا صياغته وانت تعلمه، اللهم وتقبل كل دعوة ساكنه في صدورنا ولا نعلم كيف نرفعها إليك))، عبر السطور القادمة سنوضح لكم اهم الأدعية التي يجب علينا أن ندعوا بها الله عزوجل كل يوم في رمضان.

أهم خمسه أدعية يجب المداومة عليها بداية من 15 رمضان 2025

(( اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأهلينا وأحبتنا وأمور حياتنا فاحفظنا فإن ودائعك لا تضيع يا الله)).

(( اللهم إني أسالك حسن الصيام وحسن الختام ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان)).

اللهم اجعل رمضان خيرا لا يضيق لنا فيه صدر ولا يخيب لنا فيه أمر، واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير واجر.

(( اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع)).

اللهم اجعل رمضان هذا خاتمة لأحزاننا وبداية أفراحنا، اللهم إنا نعوذ بك في هذا الشهر من كل ذنب يحبس رزقنا أو يبطل صومنا.

أدعية مستجابة في رمضان