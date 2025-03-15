“500,000 ريال على الطاولة“ اجابة مسابقة طائر السعيدة سؤال المشاهدين الحلقة 14 مع مايا العبسي

اجابة مسابقة طائر السعيدة سؤال المشاهدين الحلقة 14 تعتبر من الأشياء التي يتم البحث عنها بقوة، حيث تعد مسابقة طائر السعيدة واحدة من أبرز الفعاليات الرمضانية التي تقدم عبر قناة السعيدة اليمنية وتقدمها الإعلامية المتميزة مايا العبسي، تستقطب المسابقة جمهورًا كبيراً من المشاهدين بفضل تنوع أسئلتها وجوائزها القيمة.

اجابة مسابقة طائر السعيدة سؤال المشاهدين الحلقة 14

في الحلقة الرابعة عشرة من الموسم السابع للبرنامج، والتي عرضت في 14 رمضان 1446هـ، تم طرح السؤال التالي:

“من هو راوي حديث (إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك)؟

الإجابة الصحيحة: رواه مسلم.

خطوات الاشتراك في المسابقة

للمشاركة في مسابقة طائر السعيدة والفوز بالجوائز، يرجى اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لقناة السعيدة.

ثم الانتقال إلى صفحة المسابقة.

ثم البحث عن قسم مسابقة طائر السعيدة على الموقع.

الاطلاع على سؤال المسابقة اليومي المطروح.

إدخال الاسم الكامل بشكل صحيح.

كتابة رقم الهاتف للتواصل في حالة الفوز.

تحديد المحافظة التي يقيم فيها المشترك.

اختيار الإجابة الصحيحة من بين الخيارات المتاحة.

النقر على زر اشتراك لإرسال المشاركة.

مواعيد عرض البرنامج

العديد من المشاهدين يتساءلون عن موعد عرض برنامج طائر السعيدة الموسم السابع والذي يتم تقديمه من خلال الاعلاميه مايا العبسي على قناة السعيدة اليمنية، ويمكن متابعة البرنامج في الاوقات التالية: