“الشرقية العراقية“ مسلسل الچنة الحلقة 15 بأحــداث مـرعبــة لا تفــوتهــا في هــذا المــوعــد

مسلسل الچنة الشرقية الحلقة 15 يعتبر أول تجربة درامية عراقية في مجال الرعب، وقد حظي باهتمام كبير من المشاهدين في العراق والعالم العربي، تدور أحداث المسلسل في إطار من الرعب والإثارة، حيث تواجه الشخصيات ظواهر غامضة وأحداثًا غير مفسرة، مما يضعهم أمام اختبارات نفسية صعبة بين الواقع والخيال، تبدأ القصة عندما تنتقل إحدى العائلات إلى منزل قديم يحمل أسرارًا مخيفة وسرعان ما تتوالى الأحداث المليئة بالغموض والرعب، مما يجعل أفراد العائلة في مواجهة قوى مجهولة تحاول التأثير على مصيرهم.

مسلسل الچنة الشرقية الحلقة 15

من المقرر أن تعرض الحلقة 15 من مسلسل الجنة على قناة الشرقية العراقية في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت العراق والسعودية، والساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات

تردد قناة الشرقية العراقية

لمتابعة مسلسل الجنة والحلقة 15 منه، يمكن ضبط جهاز الاستقبال على التردد التالي لقناة الشرقية العراقية على القمر الصناعي نايل سات لعام 2025:

التردد: 10891

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

القمر الصناعي: نايل سات.

أبطال مسلسل الجنة

يضم مسلسل الجنة نخبة من نجوم الدراما العراقية، ومن بينهم:

مروة بدران

حكيم بو مسعودي

ريم عبروق

وجيهة الجندوبي

رياض حمدي

عائشة بن أحمد

مالك بن سعد

يذكر أن المسلسل من إخراج مهند أبو خمرة، الذي قام بتقديم مشاهد بصرية متقدمة عبر أحدث تقنيات السينما العالمية.

في حال فاتتك أي من الحلقات السابقة، يمكنك زيارة الموقع الرسمي لقناة الشرقية أو مشاهدتها عبر المنصات الالكترونية.