دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2025 مستحــب ومستجــاب بإذن الله “اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنّا“

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2025 وفضله العظيم تعد من الأشياء التي يبحث عنها المسلمين بقوة اليوم، حيث يعتبر شهر رمضان شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وهو فرصة عظيمة للتقرب إلى الله بالدعاء والعمل الصالح، ومع وصولنا إلى اليوم الخامس عشر من رمضان نقترب أكثر من العشر الأواخر التي تحمل في طياتها ليلة القدر المباركة، لذا يستحب في هذا اليوم المبارك الإكثار من الدعاء وطلب الرحمة والمغفرة من الله سبحانه وتعالى.

دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان 2025

ورد عن النبي محمد ﷺ أنه قال في فضل دعاء اليوم الخامس عشر من رمضان:

“اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين.”

فضل دعاء اليوم 15 من رمضان

زيادة الخشوع والتقوى: يساعد هذا الدعاء في تقوية الصلة بالله وتعزيز الخشوع في العبادات.

راحة القلب وطمأنينة النفس: من خلال طلب شرح الصدر بإنابة المخبتين، يشعر العبد بالسكينة والراحة.

الأمان من المخاوف والمصاعب: حيث يناجي العبد الله بصفته أمان الخائفين، طالبًا الحماية والطمأنينة في الدنيا والآخرة.

أدعية مستحبة في منتصف رمضان

إضافة إلى الدعاء الوارد عن النبي ﷺ، يمكن للمسلم أن يدعو بما شاء من الأدعية المستحبة، مثل:

“اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر، واغفر لنا ذنوبنا، واكتب لنا حسن الخاتمة.”

“اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنّا، وبارك لنا فيما تبقى من رمضان، وارزقنا قيام ليلة القدر إيمانًا واحتسابًا.”

“يا الله، اجعل لنا في هذا اليوم المبارك نورًا، وفي قلوبنا سرورًا، واغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.”

أعمال مستحبة في اليوم الخامس عشر من رمضان

إلى جانب الدعاء يستحب القيام بعدد من العبادات في هذا اليوم المبارك، منها: