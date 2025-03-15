بشرى سارة يا زووول.. رابط استمارة فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 اونلاين للمقيمين والمغتربين عبــر onb-sd.com

فتح حساب بنك امدرمان الوطني 2025 للمقيمين والمغتربين خارج السودان تعتبر من أهم الأشياء التي اتاحها بنك امدرمان خاصة في ظل التطور الرقمي المتسارع، حيث أتاح البنك في السودان خدمة فتح الحسابات البنكية عبر الإنترنت لعام 2025، مما يسهل للمقيمين والمغتربين إمكانية فتح حساباتهم بسهولة وأمان دون الحاجة لزيارة الفروع.

فتح حساب بنك امدرمان الوطني اونلاين 2025

حتى تقوم فتح حساب عبر البنك الكترونيا لابد من اتباع تلك الخطوات:

أولا قم بزيارة الموقع الرسمي لبنك أمدرمان الوطني.

ثم انقر على فتح حساب جديد أو التسجيل في الحساب البنكي.

ثم يجب أن تدخل بريدك الإلكتروني واختر لغة الإدخال المفضلة سواء كانت العربية أو الإنجليزية.

سيتم إرسال رمز تحقق (OTP) إلى بريدك الإلكتروني.

أدخل الرمز في الحقل المخصص لإكمال عملية التحقق.

املأ نموذج الطلب بالبيانات المطلوبة مثل الاسم الكامل والرقم الوطني وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف.

تأكد من إدخال البيانات بشكل صحيح ودقيق.

قم بتحميل المستندات المطلوبة، مثل صورة من الهوية الوطنية السارية.

بعد التأكد من صحة البيانات والمستندات انقر على إرسال لإكمال عملية فتح الحساب.

ستتلقى رقم طلب عبر بريدك الإلكتروني.

لمتابعة حالة الطلب، راجع بريدك الإلكتروني بانتظام.

في حالة قبول الطلب، سيتم توجيهك لزيارة الفرع الذي اخترته للتوقيع على المستندات اللازمة وتفعيل الحساب.

شروط فتح حساب في بنك امدرمان الوطني

حدد البنك بعض الشروط لتتمكن من فتح حساب من خلاله وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم سوداني الجنسية سواء مقيم في البلاد أو خارجها.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا.

امتلاك هوية وطنية سارية المفعول.

وجود رقم هاتف سوداني مفعل ومسجل باسم المتقدم.

تطبيق أوكاش (O-Cash)

أطلق بنك أمدرمان الوطني النسخة المطورة من تطبيق أوكاش لتسهيل العمليات المصرفية لعملائه، يتيح التطبيق للمستخدمين: