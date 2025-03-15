ما هي حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 100,000 دينار بمناسبة رمضان 2025 وكيفية الاستعلام عن الراتب التقاعدي؟

وزارة المالية العراقية في الدولة وفرت خدمات عديدة إلكترونية ومنها خدمة الاستعلام عن راتب التقاعد من خلال موقعها الرسمي ولكن سوف نشرح لكم تفاصيل حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ 100,000 دينار وحقيقة صرفها للمستفيدين بداية من الدفعة القادمة لذلك سوف نقوم بذكر الحقيقة بالمقال طبقاً للتعليمات الأخيرة في دولة العراق.

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين 100,000 دينار

في البداية بمناسبة شهر رمضان هناك بعض الأسئلة الشائعة عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين العراقيين بمبلغ مائة ألف دينار عراقي ولكن هذا الخبر ليس صحيح بل هو مجرد أشاعة منتشرة فقط وليس هناك زيادة مقررة في عام 2025 للمتقاعدين في عموم العراق لذلك سوف نشرح أيضاً طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق عن طريق وزارة المالية العراقية كما عند إعلان مجلس الوزراء عن صرف زيادة في رواتب المتقاعدين العراقيين سوف يتم الإعلان عنها عبر وزارة المالية العراقية.

طريقة الاستعلام عن راتب التقاعد في دولة العراق

وفرت وزارة المالية العراقية العديد من الخدمات ومنها خدمة الاطلاع على راتب التقاعد في عموم العراق لذلك إليكم الطريقة بالخطوات التالية كما يلي: