رابط فتح حساب في بنك الخرطوم بالرقم الوطني أو الجواز وأهم الشروط المطلوبة

في الفترة الحالية يقدم بنك الخرطوم العديد من الخدمات الإلكترونية لذلك جعلت هذا البنك من البنوك المميزة والمهمة في تلك الفترة داخل نطاق السودان حيث تم توفير فتح حساب بنكي عن طريق الاونلاين بدون الذهاب إلى البنك لذلك سوف نوضح لكم الطريقة بالخطوات لفتح الحساب.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الاونلاين

يقدم بنك الخرطوم أهم الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمغتربين عن طريق الإنترنت بدون الذهاب إلى مقر البنك كما يمكن فتح حساب عن طريق بنك الخرطوم لذلك إليكم طريقة فتح الحساب عبر الانترنت:

لكي يتم فتح الحساب الجاري أو التوفير عليك التوجه إلى الموقع الرسمي التابع إلى بنك الخرطوم بالسودان.

ثم بعد ذلك الضغط على خدمة تسجيل الدخول.

بعد ذلك النقر على طلب فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم.

اختيار نوع الحساب والموافقة على الشروط المطلوبة.

كما بعد ذلك تسجيل كافة البيانات المطلوبة.

كتابة الرقم الوطني للمواطنين أو الجواز للمغتربين في دولة السودان.

ثم الضغط على زر إرسال الطلب وسوف يتم الرد بالموافقة في حالة اكتمال الشروط.

شروط فتح حساب في بنك الخرطوم