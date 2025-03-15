لينك أسماء المشمولين في دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة السابعة فور صدورها عبر منصة مظلتي

يعتبر برنامج دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة من أهم الأمور التي تزايد عليا البحث في الفترة الراهنة بسبب تأخر صرف الوجبة السابعة وقد وضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بأن حتى الآن لم يتم تحديد أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية كما لم يجدد موعد صرفها ولكن في حالة صدور قرار جديد سوف يتم الإعلان عن تلك الأسماء المقبولة من خلال منصة مظلتي الإلكترونية لذلك إليكم تفاصيل دعم الرعاية الاجتماعية في مقال اليوم.

لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وضحت وزارة العمل العراقية بأن أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لم يتم الإعلان عنها بالعراق ويتم اختيار جميع الاسماء بضوابط وشروط محددة وفي حالة صدور أسماء الرعاية الاجتماعية في عموم العراق لجميع المحافظات يمكن استخراج النتيجة من منصة مظلتي وإليكم طريقة الاطلاع عليها كما يلي:

عليك فتح منصة مظلتي الإلكترونية المختصة بدعم الرعاية الاجتماعية.

اختيار خدمة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

ثم فتح نموذج الاستعلام وتسجيل كافة البيانات الخاصة بالمتقدم.

تحديد المحافظة المراد البحث عنها ثم تحديد الوجبة السابعة في حالة وجودها.

كذلك يجب الضغط على زر البحث عن النتيجة النهائية.

وسوف يظهر لك تفاصيل أسماء المقبولين في دعم الرعاية الاجتماعية في حالة صدورها بالوزارة.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية في العراق