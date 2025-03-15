حدثها الآن تردد قناة وناسة كيدز لمتابعة أغاني الأطفال على نايل سات وعرب سات

تعتبر القناة الفضائية وناسة من أهم القنوات التي لها شعبية كبيرة في بلادنا العربية لذلك سوف نقوم بعمل توضيح للتردد الحالي لكي يستفيد جميع المتابعين لقنوات الأطفال حيث على مدار 24 ساعة تقدم القناة أروع الأغاني والأناشيد لكي تسلي وقت الأطفال الصغيرة.

أحدث تردد قناة وناسة كيدز

أصبح القناة الفضائية وناسة كيدز لها شعبية كبيرة في بلادنا العربية ولها مشاهد مستمر في المتابعة وعدد الأطفال في تزايد لمحبتهم الشديدة لما تقدمه القناة من أغاني وأناشيد مسلية وممتعة لهم لذا سوف نقوم بتوضيح التردد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة لكي يستمتع الأطفال بتلك القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة لجميع المتابعين بعد تنزيل التردد الحالي لها.

تردد قناة وناسة على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل الترميز: 27500.

استقطاب القناة: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أجدد تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد الثاني للقناة: 11270.

استقطاب القناة: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معامل الترميز: 27500.

طريقة تثبيت تردد قناة وناسة كيدز