أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت 15 مارس 2025

شهدت أسعار الخضروات حالة من الإستقرار في سوق العبور، مع بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 15 من شهر مارس 2025 بمختلف المحلات التجارية، نظير أن ذلك شمل محلات التجزئة المتخصصة في بيع الخضار، وعليه سنتعرف معًا على كافة التحديثات التي تمت على سعر الخضار خلال السطور التالية.

أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم السبت

جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار الخضروات في سوق العبور مع تعاملات اليوم السبت، وفقًا لما يأتي:-

تراوح سعر كيلو الطماطم من 3 لـ 5 جنيهًا للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر البطاطس نحو 7 جنيهًا للكيلو.

نظير وصول سعر البصل إلى 8.5 جنيهًا للكيلو الواحد.

بالإضافة إلى أن الكوسة بلغت نحو 9 جنيهًا للكيلو الواحد.

ناهيك عن وصول سعر الجزر لـ 5 جنيهًا للكيلو الواحد.

حيث إن الأسعار تختلف قيمتها من منطقة إلى أخرى بناءً على عمليات النقل والشحن التي تتم به.

سعر الخضار اليوم السبت

وعن باقي تحديثات سعر الخضار في سوق العبور ومحلات التجزئة، حيث إن الدولة حريصة على دعم الفلاح وخاصة المعنيين بمثل هذه الزراعة والحاصلات الزراعية التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين على مستوى الجمهورية، وعليه فإن الأسعار جاءت كما يأتي:-