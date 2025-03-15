طريقة فتح حساب في بنك مصر مجانا 2025

يرغب العديد من المواطنين في فتح حساب داخل بنك مصر مجانًا، فيما أن هذه الخدمة تم إطلاقها حديثًا أمام كافة العملاء راغبي الحصول على حسابات بنكية، وعقب ما قام به بنك من توفير هذه الخدمة أمامهم، بالإضافة إلى أن البنك يُتيح إمكانية فتح حساب توفير عادي لكافة العملاء بداية من 3000 جنيه، وعليه سنتعرف معًا على إجراءات فتح الحساب داخل بنك مصر أكبر البنوك الوطنية، خلال السطور التالية.

فتح حساب في بنك مصر مجانًا

وعن الإجراءات الواجب اتباعها لكي تتمكن من فتح حساب داخل بنك مصر مجانًا، فعليك اتباع الأتي:-

إحضار صورة من البطاقة الشخصية بالإضافة إلى الأصل.

كذلك يجب أن تكون الوظيفة مدونة على البطاقة الشخصية.

أو إمكانية تقديم شهادة معنية بدخل العميل الشهري.

ملء استمارة طلب فتح حساب بنك مصر أمام الموظف.

القيام بالتوقيع أكثر من مرة على إجراءات فتح الحساب.

يجب وأن يصل عمر العمي المتقدم إلى 21 عامًا.

مدة العائد في بنك مصر بالحساب العادي

وأكد بنك مصر، أنه أسعار العائد تختلف بإختلاف المدة على الحساب العادي، فيما يمكن للعميل صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا أو نصف سنوي أو سنوي، فيما أن ذلك لا يشتمل الحسابات التي تصل رصيدها عن 3000 جنيه، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية تصل قيمتها لـ 10 جنيهات في حالة إذا قل الحساب عن 3000 جنيهًا، ليكون هو الحد الأدنى لفتح الحساب داخل بنك مصر ومختلف البنوك الحكومية.