مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت 15 مارس 2025.. شوف الجنيه بكام

لاقت أسعار الذهب حالة من الارتفاع الملحوظ في غضون الفترة الماضية، وذلك بمختلف المحلات المعنية ببيع الصاغة، نتيجة اضطراب كبير في البورصات العالمية الخاصة بأسعار الذهب، فيما أن الكثير من المواطنين يرغبون في معرفة التحديث التي تم على سعر جرام الذهب بمختلف الأعيرة الذهبية، وفقًا لما نوضحه لكم في مقال اليوم.

سعر الذهب اليوم السبت

فيما جاءت أبرز التحديثات التي تمت على أسعار المشغولات الذهبية في التعاملات اليومية، نظير عمليات الشراء التي تتم من قبل المواطنين، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، بناءً على النحو الأتي:-

وصل سعر جرام الذهب عيار “24” إلى 4806 جنيهات شراء، وبيع 4783 جنيهًا للجرام الواحد.

بينما سجل سعر الجرام من عيار “21” نحو 4205 جنيهات للشراء، وللبيع 4185 جنيهًا للجرام الواحد بدون المصنعية.

كذلك فإن سعر الجرام من عيار “18” بلغ نحو 3604 جنيهات شراء، وبيع 3587 جنيهًا للجرام الواحد.

تحديثات أسعار المشغولات الذهبية اليوم

وعن باقي التحديثات التي تمت على أسعار المشغولات الذهبية اليوم السبت، ومع وجود توقعات كبيرة تُشير إلى ارتفاع سعر الجرام في غضون الفترة القادمة، وعليه فإن الأسعار جاءت وفقًا لما يلي:-