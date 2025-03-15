سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 15-3-2025

شهدت أسعار الحديد والأسمنت حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم السبت الموافق 15 من شهر مارس 2025 بمختلف المحلات والمتاجر المتخصصة في بيع مواد البناء، نظير أن التحديثات تستمر على مدار اليوم بناءً على العرض والطلب، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر طن الحديد اليوم السبت

أما عن التحديثات التي تمت على أسعار الحديد في التعاملات اليومية، فهي كما يأتي:-

وصل سعر طن الحديد “الاستثماري” إلى 36 ألف جنيهًا للطن الواحد.

فيما أن سعر حديد “عز” سجل نحو 38 ألف جنيهًا للطن.

أما عن حديد “المراكبي” فبلغ نحو 36 ألف جنيه للطن الواحد.

بالإضافة إلى أن حديد “المصريين” سجل نحو 36 ألف جنيه للطن الواحد.

بالإضافة إلى حديد “السويس” وصل إلى 38 ألف جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم السبت

كما التحديثات التي تمت على سعر الأسمنت في التعاملات اليومية، فيما أن ذلك يأتي مع أخر تراجع شهدته مواد البناء في التعاملات الأخيرة، وبناءً عليه يتم تحديد أسعار المواد البناء وفقًا للعرض والطلب التي يكون من قبل المواطنين، حتى أن الأسعار تشهد حالة التفاوت من منطقة إلى أخرى، لتأتي الأسعار وفقًا لما يلي:-