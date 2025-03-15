“تقديــم أم تأخيــر“ موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر مارس 1446 في المملكة والاستعلام عن الــراتــب

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر يعتبر من أهم الأشياء التي يتم البحث عنها في المملكة، حيث يعد الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في السعودية من الخدمات المهمة التي تقدمها الجهات المختصة للمتقاعدين لضمان معرفة مستحقاتهم المالية بكل سهولة، وتوفر المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد طرقًا إلكترونية للاستعلام، مما يسهل على المواطنين معرفة تفاصيل الرواتب الشهرية دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لهذا الشهر

يمكن للمتقاعدين المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية التحقق من مستحقاتهم عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

تسجيل الدخول باستخدام بيانات النفاذ الوطني أو الحساب الشخصي.

اختيار خدمة التقاعد.

النقر على الاستعلام عن المعاش التقاعدي.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية.

الضغط على زر استعلام لعرض تفاصيل الراتب الشهري.

الاستعلام عبر موقع المؤسسة العامة للتقاعد

المؤسسة العامة للتقاعد تقدم أيضًا خدمة إلكترونية لمعرفة تفاصيل الرواتب، ويمكن الاستفادة منها عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتقاعد.

تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي.

الانتقال إلى قسم “الخدمات الإلكترونية”.

اختيار الاستعلام عن المعاش التقاعدي.

إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم السجل المدني.

الضغط على زر استعلام لعرض البيانات الخاصة بالراتب.

الاستعلام عبر الاتصال بالرقم الموحد

للمتقاعدين الذين يفضلون الاستعلام عبر الهاتف، يمكنهم الاتصال على الرقم الموحد للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: 8001243344، أو رقم المؤسسة العامة للتقاعد: 920014000، واتباع التعليمات للحصول على تفاصيل الراتب.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في السعودية

يتم صرف رواتب المتقاعدين في السعودية في الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وفي حال صادف يوم الصرف عطلة رسمية، يتم تقديمه أو تأخيره ليوم العمل الأقرب.