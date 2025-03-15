حـــ 185 Kuruluş Osman.. مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 185 في هذا “المــوعــد“ على تــردد قناة ATV 

اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 185 تعد من الأشياء المنتظرة بقوة، حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي، حيث يروي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان بن أرطغرل، مع اقتراب عرض الحلقة 185 يترقب المشاهدون بفارغ الصبر ما ستقدمه من أحداث مشوقة وتطورات جديدة.

اعلان مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 185

بحسب الإعلان الترويجي للحلقة 185 تتصاعد وتيرة الأحداث مع استمرار الصراعات والتحديات التي يواجهها عثمان في سعيه لتأسيس دولته، يظهر في الإعلان مواجهات حاسمة مع الأعداء ومحاولات للتغلب على العقبات التي تعترض طريقه، كما تبرز الحلقة دور الشخصيات المحورية في دعمه ومساندته لتحقيق أهدافه، مع استمرار الأحداث المشوقة في مسلسل المؤسس عثمان يبقى الجمهور على موعد مع مزيد من الإثارة والتشويق في الحلقات القادمة، حيث تتكشف المزيد من التفاصيل حول رحلة تأسيس الدولة العثمانية والتحديات التي واجهها عثمان بن أرطغرل.

تردد قناة ATV التركية

يعرض مسلسل المؤسس عثمان على عدة قنوات، ومن أبرزها:

القمر الصناعي: تركسات

التردد: 11628 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12034 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة اليرموك

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11678 ميجاهرتز

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان

على قناة ATV التركية يعرض المسلسل مساء كل يوم أربعاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا، بينما على قناة الفجر الجزائرية تعرض الحلقة مترجمة إلى العربية مساء كل يوم خميس في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الجزائر، إنما على قناة اليرموك تعرض الحلقة مترجمة مساء كل يوم خميس في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الأردن.