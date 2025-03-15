“أزمــة التخـرج والضحـك مع عامــر” مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية الحلقة 14 في هذا “المــوعــد“ Shabab Albomb

مسلسل شباب البومب 13 هو عمل كوميدي سعودي يحظى بشعبية واسعة في العالم العربي، حيث يتناول قضايا اجتماعية متنوعة بأسلوب فكاهي يجذب مختلف الفئات العمرية، في موسمه الثالث عشر، يستمر المسلسل في تقديم حلقات مميزة تعكس واقع الشباب السعودي وتطرح مواضيع تهم المجتمع بأسلوب مرح وممتع.

مسلسل شباب البومب 13 روتانا خليجية

في الحلقة الرابعة عشرة من الموسم الثالث عشر التي عرضت مؤخرًا يستمر عامر وأصدقاؤه في مواجهة مواقف طريفة ومشوقة، تبدأ الحلقة بمغامرة جديدة يدخلون فيها عن غير قصد، مما يؤدي إلى سلسلة من الأحداث الكوميدية التي تعكس روح الشباب وتطلعاتهم، تظهر الحلقة كيفية تعامل الأصدقاء مع التحديات والمواقف المحرجة، مع التركيز على قيم الصداقة والتعاون.

تردد قناة روتانا خليجية الناقلة

يعرض مسلسل شباب البومب 13 حصريًا على قناة روتانا خليجية خلال شهر رمضان المبارك، يمكن للمشاهدين متابعة الحلقات عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11295 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة روتانا خليجية 2025

كما يتوفر تردد لقناة روتانا على القمر الصناعي عربسات، وهذا التردد هو:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 18433 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

مواعيد عرض مسلسل شباب البومب 13

يعرض المسلسل يوميًا خلال شهر رمضان في الأوقات التالية:

الساعة: 7:00 مساءً بتوقيت السعودية

الإعادة الأولى: 3:00 صباحًا بتوقيت السعودية

الإعادة الثانية: 1:00 ظهرًا بتوقيت السعودية

يذكر أن مسلسل شباب البومب قد حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقه، بفضل تناوله مواضيع شبابية تلامس واقع المجتمع السعودي والعربي، مما جعله يحظى بمتابعة واسعة من قبل الجمهور.